«У тебя глисты»: Зверев опозорил неудачной шуткой девушку-рэпера Sabi Miss

Вчера, 21:42

Сергей не совсем удачно выразился и телезрители посчитали, что он пытается обидеть победительницу одной из номинаций.

Вручение трофеев Russian Music Box прошло накануне в «Крокус Сити Холле», но, как известно некоторые «суперстар» на него не явились. К примеру, Ани Лорак и Дима Билан не смогли присутствовать на церемонии, а вот Ольга Бузова «отхватила» сразу две премии и осталась довольна собой. Она поделилась радостью со своими подписчиками и те поздравили артистку.

Также на церемонии Вручения премий Russian Music Box присутствовали и новички. Известно, что в номинации «Раскрутка года» канала Russian Music Box впервые победила девушка-рэпер под псевдонимом Sabi Miss. Сергей Зверев, также присутствовавший на церемонии, был в шоке, когда увидел победительницу в номинации «Раскрутка года», звезду хип-хопа 2018 Sabi Miss. Сергей Зверев ожидал увидеть солидную даму с «бамперами», а увидев худенькую девушку с яркой неординарной внешностью, удивился ее худобе и пошутил, предположив, что у нее глисты.

Впрочем, поклонники не совсем оценили выпад и посчитали, что певец лишь опозорил девушку-рэпера неудачной шуткой и таким образом попытался высмеять. Сама же девушка никак не отреагировала на такое заявление и лишь поделилась с подписчиками в Instagram своей личной, а заодно и общей с ними победой, так как она считает фанатов частью себя и очень их ценит. Рэперша поблагодарила за отданные ей голоса и пообещала делать еще более классную музыку в будущем.