22-летняя звезда «Игры престолов» впервые вышла в свет со своим женихом

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Актриса Софи Тёрнер встречается с исполнителем Джо Джонасом два года, но на мероприятиях в его компании она не появлялась.

22-летняя девушка старается не афишировать свою личную жизнь, избегая лишних разговоров о себе в Сети. А о существовании отношений между Софи Тёрнер и Джо Джонаса поклонники могли догадываться только по фотографиям, сделанным папарацци. Звезда

«Игры престолов» не только не появлялась со своим возлюбленным, но и старалась не отвечать на вопросы о их взаимоотношениях в интервью.

Поклонникам было известно о помолвке Софи и Джо в октябре 2017 года, но впервые они появились на публике только год спустя. Неделя моды Louis Vuitton в Париже стала знаменательной для актрисы и её жениха и их фанатов. Раньше возлюбленные нередко появлялись на светских вечерах одновременно, но вместе их увидеть на мероприятиях не удавалось. Однако пара вышла в свет и решила даже сделать несколько фотографий, совершенно не скрывая своих чувств. Фанаты считают, что на подобный шаг пара смогла решиться из-за перехода на новый уровень своих отношений, и теперь они не намерены скрываться.