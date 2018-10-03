«Молчат – значит скрывают»: Поклонники подозревают Галкина в романе с Меньшовой

Сегодня, 18:40

Слишком маленькое количество скудных комментариев звездных соведущих в адрес друг друга навеяло досужим подписчикам мысль о романтических отношениях двух коллег.

Максима Галкина и Юлию Меньшову можно часто увидеть в совместных телепроектах. Последнее их сотрудничество россияне с удовольствием наблюдают в эфире телеканала «Россия 1», где в ток-шоу «Сегодня вечером» ведущие обсуждают важные события в истории одного или нескольких человек, а иногда даже целой страны или поколения.

На своих страничках в соцсетях звезды часто публикуют информацию личного и профессионального характера, но как заметили наблюдательные пользователи, подозрительно мало уделяют внимания своему напарнику. Галкин почти ничего не пишет о Меньшовой, а она не пишет о нем. При том, что о рабочих моментах оба говорят достаточно часто ситуация с «взаимным молчанием» выглядит странно.

У славян принято думать: «Молчат – значит, что-то скрывают». Что могут скрывать два успешных, красивых и женатых коллеги догадались фанаты - чувства. Галкина подозревают в романе с Меньшовой еще и потому, что в согласно поступившей от телеведущих информации они часто будут вести программу по отдельности. Тут все просто – Пугачева из ревности запретила Галкину вести шоу совместно с более молодой «соперницей». Многим фанатам такие предположения показались отвратительными: «Достали всей этой грязью», - пишут они. Сторонники теории о гомосексуальности Галкина также выразили свое несогласие: «Какой роман?! Галкин вообще не похож на мужика, вечный мальчик. вам хочется сплетен?Галкин на эту роль не подходит».

Есть и те, кто считает, что Примадонна уничтожит Меньшову в случае ее романа с Галкиным: «Да её Пугачева убьет!», но они только подтверждают слухи о том, почему пара больше не будет вести шоу вместе.