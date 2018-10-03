«Добровольно сократил жизнь»: Рак победил Кобзона из-за пагубной привычки - эксперт

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Певец на протяжении длительного времени курил и именно эта привычка нанесла непоправимый ущерб иммунитету артиста.

Известно, что Иосиф Кобзон на протяжении 13 лет боролся с таким страшным заболеванием, как рак. Он побывал в Германии и Израиле, чтобы провести операции и избавиться от онкологии. Однако, ему не удалось окончательно выздороветь и 30 августа 2018 года он умер. Эксперт считает, что народный артист России самостоятельно и добровольно сократил себе жизнь. Известно, что на протяжении 52 лет певец курил и начал он это делать еще в 14-летнем возрасте. По мнению специалиста, такое отношение к собственному здоровью просто недопустимо и рак победил Кобзона именно из-за пагубной привычки. Действительно известно, что у Иосифа Давыдовича была онкология предстательной железы и на первый взгляд курение никак не относится к подобному заболеванию. Однако, позже, из-за постоянного ущерба иммунитету метастазы разрослись и на другие внутренние органы. Даже несмотря на то, что в 66 лет по рекомендации врачей артист оставил сигареты, механизм был уже запущен и предотвратить последствия такого длительного влияния никотина на организм было практически невозможно.

«Просто врачи мне порекомендовали бросить курить. Я и бросил. Необходима воля, чтобы самому себе приказать так называемое преодоление. Как удалось? Читать книги, ходить к экстрасенсам – я считаю, что это ерунда. Я курил 52 года, поэтому я знаю, что это такое. Я считаю, что нужно проявить силу воли и доказать себе – это самое главное. Я пришел в палату, достал пачку сигарет с зажигалкой и отдал своему товарищу и сказал: "Все"», - поделился в одном из интервью Кобзон.

Впрочем, рак все равно одолел его в 80-летнем возрасте. Вся страна скорбила по знаменитому артисту, который всю жизнь посвятил России, но собственное здоровье сберечь не сумел.