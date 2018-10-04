На вечеринке Николай Басков застрял в холодильнике Ирины Аллегровой

Сегодня, 05:20

Однажды Ирина Аллегрова организовала дома вечеринку, на которую пригласила многих знаменитостей, среди которых был и Николай Басков, который чуть не умер во время празднования.

Николай Басков рассказал, что придя домой к певице он сразу удивился порядку у нее дома и огромному холодильнику, который можно было сравнить по размеру с комнатой. Певец решил более детально изучить это помещение, но как только он зашел, дверь за ним закрылась, так Николай Басков и застрял в холодильнике у Ирины Аллегровой.

Басков просидел в холодильнике около тридцати минут. За это время он множество раз пытался открыть дверь, но та не поддавалась, удары по двери так же не дали результат, ведь никто их просто не слышал. Только через некоторое время, когда остальные гости заметили пропажу Баскова, Ирина Аллегрова отправилась на его поиски в своем доме, когда же хозяйка нашла гостя в холодильнике босым и легко одетым она начала ругаться.

Николай же в свою очередь, хоть и назвал эту историю очень страшной, ведь тогда он действительно боялся замерзнуть насмерть. Однако, он признал, что Ирина Аллегрова оказалась хорошей хозяйкой, у которой в доме царит абсолютный порядок, а в холодильнике полно различных продуктов, ведь времени на их рассмотрение у певца было полно.

Хорошо, что звезды эстрады не стесняются рассказывать публике такие истории, ведь они действительно более интересные и смешные, чем рассказы о различных конфликтах и разногласиях.