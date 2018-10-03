«Снял «трусы верности» Пугачевой и вовсе не гей»: Киркоров обрел новую любовь

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Филипп устал быть одиноким, хранить верность Алле и доказывать, что он не гей. Он решил показать свою новую избранницу и сейчас они наслаждаются друг-другом, вернувшись с Лос-Анджелеса.

Все догадки о нетрадиционной ориентации певца не оправдались. Его избранницей стала - молодая, энергичная и очень красивая девушка-диджей Екатерина Гусева. Она буквально «следует по пятам» Филиппа и «понимает его с полу слова».

Поклонники Киркорова отмечают, что его новая пассия похожа на экс-супругу певца внешне — Аллу Пугачеву. После шокировавшей новости — фанаты стали активно писать комментарии на странице в Instagram у Киркорова: «видимо Филипп все-таки решил снять «трусы верности» Пугачевой», «оказывается он вовсе не гей», «просто надоело бороться с Галкиным», «назло Пугачевой, ее наверняка распирает от злости», «до последнего надеялась, что это всего лишь помощница».

Завершающей картину оказалось обстоятельство того, что на странице самой девушки она написала комментарий под обложкой журнала «Starhit» - Истории любви Филиппа и Кати: «мне кажется комментарии излишни и так все понятно. Это утро стало для меня идеальным и очень добрым». Далее по тексту поста следуют «хештэги» - «они вместе», «история любви», «муза».

Поклонники были приятно удивлены новостью об отношениях поп-короля. Они долго «ломали голову», как одинокий мужчина сможет воспитать достойно своих детей — Аллу-Викторию и Мартина. Судя по всему, певец настолько доверяет своей избраннице, что даже подпустил ее к самому дорогому — детям.