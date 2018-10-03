Дженнифер Лоуренс снялась для рекламы в образе наездницы

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Оскароносная актриса работает с модным домом Dior на протяжении нескольких лет, и в этот раз стала лицом новой рекламной компании.

28-летняя Дженнифер Лоуренс снялась в образе мексиканской наездницы. На фотографии для рекламной кампании Dior Cruise 2019 девушка появилась в платье с традиционной вышивкой, подчеркивающей стиль. В руках она держит сумочку, которая украшена именем самой актрисы, а на ногах - грубые тёмные ботинки. Образ Лоуренс получился женственным и выразительным, благодаря акценту на небольших деталях.

Фотография для Dior приятно обрадовала поклонников Лоуренс, и они принялись писать восхищённые комментарии под публикацией. Ранее звезда представала в образе феминистки, не забыв отметить важность движения. Теперь актриса попыталась передать образ и дух мексиканских женщин, что, по мнению фанатов, у неё прекрасно получилось. Многим понравилась работа дизайнера, создававшего образ для Дженнифер.