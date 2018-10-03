«Трусость и двуличие»: Пригожин поддержал Лолиту, обвинив артистов в «обмане зрителя»

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«Никому не дает право обманывать зрителя и делать заложниками всех организаторов мероприятия», - Иосиф жестко высказался в адрес артистов, которые только пообещали прийти на вручение премии телеканала Music Box.

Грандиозный скандал с Лолитой Милявской на вручении премий вылился в «балаган» с употреблением ненормативной лексики в соцсети. Пользователи сети «взахлеб» обсуждают вопиющий случай, выходящий за рамки понимания.

Суть случившегося состоит в том, что конкуренты телеканала Music Box — RU.TV и «Русское радио» большей части артистов нашей эстрады заявили о том, что если они явятся на премию телеканала то их ждет - «снимут с ротации», а более послушным «пообещали Золотой граммофон».

Как недавно стало известно Лолита Милявская очень строго и нецензурно выразилась в адрес этих каналов и даже умудрилась послать их на известный орган. В своей соцсети Лолита продолжила и заявила, что Владимира Киселева (председателя «Русская медиа группа») - она не боится.

«Он может перекрыть только канализацию дома….», - заявила она своим поклонникам.

Продюсер Иосиф Пригожин не остался в стороне и поддержал Лолиту, обвинив нерадивых артистов. Трусость и двуличие движет ими, считает он. «Мне кажется проблема не в Русском радио, в «двуличии» и трусости многих артистов, кто дал согласие и не пришел. Совести нет. Лучше бы сразу отказались, если боялись. Это еще раз доказывает, что шоу-бизнеса в России нет. Они должны иметь возможность и силу объяснить и не подводить никого».

Стоит заметить, что подписчики Лолиты полностью одобрили заявление Иосифа Пригожина и поддержали каждое его слово. Зрителю обидно из-за того, что артисты свое «Я» ставят на первое место и трусят.