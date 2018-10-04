Поклонники Дарьи Пынзарь шокированы ее высказыванием о бездетных женщинах

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Экс-участница телепроекта «Дом-2» решила на своей страничке поразмыслить на тему материнства. Но вот ее взгляды на женщин, которые не имеют детей просто шокировали не только недоброжелателей, но и поклонников.

Дарья Пынзарь является матерью двоих прекрасных малышей – семилетнего Артема и двухлетнего Давида. Семья знаменитости проживает в Турции, хотя ее муж Сергей большую часть времени все же проводит в Москве из-за работы. Сама же Дарья также не сидит без дела и успевает не только воспитывать сыновей, но и зарабатывать на их жизнь.

Общемировая тенденция, которая докатилась уже и до России – рождение детей в более зрелом возрасте, не очень нравится знаменитости. Именно данной темы она и коснулась в своем посте в сети. Пынзарь сообщили, что дети являются самым большим счастьем с любом возрасте, поэтому рожать не нужно бояться никогда.

Тенденцию с откладыванием рождения первенца и построение карьеры знаменитость просто не понимает и считает таких дам самовлюбленными. Ведь детей они считают обузой. Среди подруг Дарьи также есть такие женщины, но у нее с ними постоянный спор по детскому вопросу. Ведь женщина не имеющая детей не может давать советов по их воспитанию и в принципе считается не полноценной.

Такое мнение вызвало неоднозначную реакцию в Сети. Одни пользователи поддержали Пынзарь, а другие в пух и прах раскритиковали знаменитость и считают, что каждый должен сам для себя решать, когда заводить детей. К тому же есть женщины, которые за такой позицией скрывают проблемы со здоровьем из-за которых они и не могут родить малышей.