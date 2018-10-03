«Восковое лицо»: Поклонники боятся, что Басков переборщил с пластикой

Сегодня, 19:40

Артисту уже трудно улыбаться, считают фанаты, а его лицо на новых фотографиях смотрится каким-то искусственным.

Множество звезд прибегает к пластической хирургии, чтобы устранить мелкие недостатки своего лица или же тела. Однако, не все могут остановиться в процедурах «совершенствования» собственной внешности. По мнению поклонников, Николай Басков также не стал исключением в «звездной пластической лихорадке», так как по его лицу явно заметно, что оно значительно изменилось в сравнении с прошлыми годами. К примеру, фанаты заподозрили Николая в злоупотреблении такой процедурой, как уколы ботокса для лица, а также пластике век и лица в целом. Поклонники боятся, что Басков вскоре перестанет быть похож на полюбившегося им артиста и станет больше напоминать куклу, нежели человека. Они не раз призывали в комментариях под фото Николая к его здравому смыслу и просили остановить «совершенствование» образа.

«Басков..жесть», «Маска крик, а не лицо», «Что произошло с вашим лицом Николай», «Коле пора на блефаропластику, а то мало он внешность испортил», «Лицо какое-то восковое, жесть», «Басков изменился очень», «Чувак, ну переборщил с пластикой вообще», - негодуют подписчики артиста.

Согласно последним данным, Басков осуществлял блефароплатику, то есть остановить быстрое старение кожи из-за большого количества грима, липосакцию, хотя это информация до сих пор полностью не подтверждена, как и уколы ботокса, что является лишь догадками, а также сам певец признался, что использует мезотерапию в косметологическом кабинете. Возможно, его голос и не изменился, но внешность артиста также важна для поклонников. Они полюбили его таким, каким он был с самого начала. Впрочем, на его постаревшее и дряблое тело почему-то тоже никто не захочет смотреть, утверждают фанаты, так что выбор не так велик.