Евгения Щербакова села на соковую диету и едва не сгубила здоровье

Сегодня, 03:20

Такие нетрадиционные для себя меры актрисе пришлось предпринять перед съемками в фильме «Клубаре». Ее партнером в кадре станет Баста.

Евгения Щербакова, которая известна зрителю по картинам «Пятницкий», «Луна» и другие, собирается приступать к работе над новым проектом. Единственным препятствием стала ее фигура и режиссер предложил знаменитости сесть на диету.

Для того что бы сбросить несколько лишних килограммов Щербакова проштудировала весь интернет и решила прибегнуть к новомодной диете, которая обещала быстрый результат за короткое время. Но такие эксперименты над своим телом, едва не стоили актрисе здоровья. Звезда рассказала, что для работы над предыдущим проектом ей необходимо было набрать вес. Но вот после него сбросить лишние килограммы стало как-то проблематично.

Изначально Щербакова попробовала сидеть на монодиетах и употреблять только соки из фруктов и овощей, но больше трех дней ей выдержать не удалось. Звезда постоянно думала о еде и предложенные разработчиками диеты 8—калорий в день было явно мало для ее организма. В результате такого истязания у актрисы начались головные боли, слабость и постоянное головокружение, что не давало возможности вести обычную жизнедеятельность.

Поняв, что такими методами результата достичь не удастся, Щербакова решили переключиться на здоровое питание и не прогадала. Теперь же она комфортно чувствует себя в своем теле и питается правильными продуктами, основными его составляющими стали черный рис. Чечевица. Брокколи и цукини, а также куриное филе и белая рыба. Табу наложено на продукты. Которые содержат молоко, дрожжи, муку и сахар — они, по словам Евгении, не усваиваются ничьим организмом и попросту вредны.