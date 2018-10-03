«Заслужил»: Участника «Дома-2» жестоко избили на съемках

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Хоть Вова Гаути покинул периметр телестройки, это не мешает ему набирать популярность в социальной сети Instagram благодаря своим роликам. Но недавние съемки едва не закончились летально для Гаути – не всем дано понять юмор новоиспеченного пранкера.

Оказалось, что участника «Дома-2» жестоко избили на съемках пранк-шоу в Санкт-Петербурге. Идея розыгрыша была проста: прохожим необходимо было пройти под палкой с завязанными глазами, и во время прохождения ее убирали. Данное действие снималось на видео, и со стороны выглядело достаточно забавно, пока этим не заинтересовалась компания мужчин.

После того, как компания приблизилась к Гаути и другим организаторам, пранкерам пришлось убегать. Но последствий избежать не удалось: мужчины избили команду, и больше всего досталось как раз экс-участнику «Дома-2», который зазывал прохожих участвовать в «конкурсе».

Теперь Гаути вынужден будет с синяками, опухлостями и другими последствиями драки пробыть в больнице. Сейчас молодой человек чувствует себя гораздо лучше, но неизвестно, прекратит ли подобную «опасную» деятельность.

Пользователи Сети считают, что Гаути заслужил такое наказание, ведь издеваться над простыми людьми, используя «несмешные» приемы, низко. Они предупреждают парня, что в следующий раз последствия могут быть гораздо глобальнее.