«Гей или маменькин сынок»: Ведущий шоу «Модный приговор» Васильев страдает от обвинений из-за любви

Нетрадиционную ориентацию необычному и яркому мужчине приписали давно, но не все знают, что его влечение к «женской» профессии модельера передалось от мамы, которая была идеалом и примером для Саши в детстве.
Перечислить все заслуги ведущего программы «Модный приговор» Александра Васильева очень трудно. Его имя ассоциируется с модой, красотой, коллекциями одежды и современным вкусом. Ведущий шоу «Модный приговор» Васильев страдает от обвинений в нетрадиционной сексуальной ориентации из-за любви к своей покойной ныне матери.
«Моя мама, актриса Центрального Детского театра и педагог по сценической речи Школы-студии МХАТ, Татьяна Ильинична Васильева-Гулевич (09.06.1924 - 31.12.2003)», говорил Александр в публикации в личном блоге. Не секрет, что мама пыталась максимально научить сына ценить все прекрасное, ставить искусство выше быта. Поэтому тонкий вкус и желание создавать уникальные вещи появились и у маленького Саши, чтобы быть лучшим для своей мамы.
Взросление парня пришлось на эпоху становления моды СССР и РФ, но его профессия искусствоведа и высокообразованные родители сделали из него уникального эксперта моды. Он смог воплотить все свои смелые мысли в реальность и при этом стал жертвой наговоров и обвинений.
При этом личная жизнь этого знаменитого мужчины обсуждается вдоль и в поперёк. Иногда создается впечатление, что сам Васильев не против создания портрета гея.
Стоит ли понимать, что Васильев действительно не натурал не ясно, впрочем как и доказать это фактически, говорят поклонники ведущего программы «Модный приговор» на Первом канале.