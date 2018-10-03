«Гей или маменькин сынок»: Ведущий шоу «Модный приговор» Васильев страдает от обвинений из-за любви

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Нетрадиционную ориентацию необычному и яркому мужчине приписали давно, но не все знают, что его влечение к «женской» профессии модельера передалось от мамы, которая была идеалом и примером для Саши в детстве.

Перечислить все заслуги ведущего программы «Модный приговор» Александра Васильева очень трудно. Его имя ассоциируется с модой, красотой, коллекциями одежды и современным вкусом. Ведущий шоу «Модный приговор» Васильев страдает от обвинений в нетрадиционной сексуальной ориентации из-за любви к своей покойной ныне матери.

«Моя мама, актриса Центрального Детского театра и педагог по сценической речи Школы-студии МХАТ, Татьяна Ильинична Васильева-Гулевич (09.06.1924 - 31.12.2003)», говорил Александр в публикации в личном блоге. Не секрет, что мама пыталась максимально научить сына ценить все прекрасное, ставить искусство выше быта. Поэтому тонкий вкус и желание создавать уникальные вещи появились и у маленького Саши, чтобы быть лучшим для своей мамы.

Взросление парня пришлось на эпоху становления моды СССР и РФ, но его профессия искусствоведа и высокообразованные родители сделали из него уникального эксперта моды. Он смог воплотить все свои смелые мысли в реальность и при этом стал жертвой наговоров и обвинений.

«Гей или маменькин сынок?», - часто писали юзеры под необычными снимками Васильева.

При этом личная жизнь этого знаменитого мужчины обсуждается вдоль и в поперёк. Иногда создается впечатление, что сам Васильев не против создания портрета гея.

«… Почему гетеросексуальный мужчина не может ничего создать для женщины? Потому, что он хочет ее видеть раздетой. У него другая направленность. А вот сублимировать женщину, ее причесывать, украшать, возвеличивать, делать из нее диву - кто будет? Ведь все парикмахеры, стилисты, гримеры - почти что все тоже геи», - подогревал интерес к теме Александр Васильев.

Стоит ли понимать, что Васильев действительно не натурал не ясно, впрочем как и доказать это фактически, говорят поклонники ведущего программы «Модный приговор» на Первом канале.