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Певица, которой украинские националисты устроили невыносимые условия для жизни и творчества на родине, сейчас строит свою жизнь в основном в России.

Недавно Светлана Лобода намекнула на возможное замужество. После того, как весной в Лос-Анджелесе певица родила вторую дочь Тильду, имя отца которой держится в строжайшей тайне, Лобода стала уделять больше времени детям. Хотя творческая жизнь исполнительницы находится в самом расцвете, Светлана много гастролирует и собирается осуществить новый проект, который позволит ей укрепить свои позиции на международной сцене.

Ранее Лобода неоднократно признавалась, что имела две фобии, а именно, боялась рожать и официально выходить замуж. Первая фобия успешно преодолена, теперь дело осталось за замужеством. Светлана намекнула, что придет такое время, когда судьба подскажет. Однако поклонники Светланы уверены, что событие в личной жизни Лободы наступит не позднее следующего года. Несмотря на поддержку родственников, певица признается в чувстве одиночества, которое иногда ее посещает, особенно после утомительных гастролей.