«От Короля попсы до Шута»: Поклонники боятся, что Киркорову уже никогда «не стать прежним»

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«Бездарные клипы унизили и растоптали Филю и Колю как заслуженных артистов», - пишут в сети.

Сентябрь стал «урожайным» месяцем, по версии самого Филиппа Киркорова. Он добился, чего хотел и заработал на своих «бездарных клипах» около 70 млн просмотров на YouTube.

Самым скандальным клипом и совместной работой Николая Баскова и Филиппа Киркорова стала песня «Ибица», которая набрала около 14, 5 млн просмотров в сети. Самым обсуждаемым клипом месяца стала песня с Егором Кридом «Цвет настроения черный» - набравшая около 40 млн просмотров. Середину занимает клип на песню «Извинения за Ибицу» про «писю козла» - около 15,7 млн просмотров в сети.

Подписчики Филиппа возмущенно обращаются к певцу: «Не думали, что заслуженные артисты такое поют», «Филипп Бедросович, а можно ли уже выпустить песню с ВАШИМ клише?», «ждем премьеру «Цвет настроения желтый» с Наташей Королевой», «не хочется от вас слушать шлак Гудка и Урганта», «довольно глупо опускаться от Короля попсы до Шута», «ему не отмыться и никогда не стать прежним», «слишком самоиронично с вашей стороны Филипп Бедросович».

Поклонники отметили, что творчество Филиппа Киркорова после долгих лет «молчания» - «набрало обороты за счет хайпа и Instagram». Они остались очень расстроены тем, что любимец миллионов перестал быть тем, кем являлся и заслуживал уважения.

Больше всего фанатов возмущает тот факт, что он хвастается своими промахами и, не стесняясь, намекает - «все то что я произвожу — это кал чистой воды». Поклонники надеются, что все таки Филипп Бедросович «сейчас похайпует» и опомнится. Надежды на то, что опомнится Николай Басков, уже не осталось, он давно «заигрался», пишут в соцсети.