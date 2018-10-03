Телохранитель рассказал, как Фидель Кастро помог Тупаку Шакуру бежать на Кубу

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По словам сотрудника службы безопасности, была разработана целая тайная операция по спасению рэпера.

Всемирно известный рэп-исполнитель Тупак Шакур был убит в возрасте 25 лет в Лас-Вегасе. Однако не все поклонники рэпера поверили в реальность убийства, полагая, что ему удалось спастись и затаиться. Теория о побеге Тупака стала разгораться после появления в Сети снимка, на котором запечатлели исполнителя, спустя два десятилетия после его смерти.

Бывший телохранитель рэпера Майкл Ницца рассказал, что участвовал в тайной операции, в ходе которой помог бежать Шакуру на Кубу. А организовал и руководил всем происходящим Фидель Кастро. Сотрудник службы безопасности утверждает, что имеет неопровержимые доказательства побега, и на видео видно всех участников. Также телохранитель рассказал, что в перестрелке Тупак получил ранение, и после этого отправился из Лас-Вегаса на Барбадос. Уже на острове они попрощались с рэпером, и он отправился дальше. Однако самих доказательств побега телохранитель не предъявлял, поэтому, возможно, он решил пропиариться за счёт погибшего исполнителя.