«Меньшиков и Миронов из этих?»: В Сети всплыли комментарии Дашкевича и Герчакова об ориентации актеров

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Любовную связь приписали мужчинам на пике славы вовсе не хейтеры, утверждают известные люди.

Сообщения о появлении новых подробностей из жизни известных артистов всегда быстро набирают популярность среди поклонников. В это же время активизируются и хейтеры. Как не крути, но известные мужчины все чаще появляются в заголовках провокационного смысла и подтекста. В списках хейтеров на пост геев оказались: Филип Киркоров, Николай Басков, Сергей Лазарев, Алексей Панин, Константин Эрнс и даже Максим Галкин. Всем этим мужчинам приписали отношения с мужчинами. В Сети всплыли комментарии Дашкевича и Герчакова об ориентации актеров Олега Меньшикова и Евгения Миронова. Сообщается, что музыкант Владимир Дашкевич. написавший музыку для советского фильма «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона».

«Евгений Миронов и Олег Меньшиков настоящие геи! Они такими родились!», - сообщил с уверенностью престарелый композитор.

Также в сети нашлись и подтверждения от лица Евгения Герчакова. Его высказывание гласит, что Олег Меньшиков и Евгений Миронов создали целые гей-кланы. Видимо чувство обиды заставило Герчакова наговаривать на Миронова и Меньшикова, поскольку он еще добавил, они высокомерны и «из этих».

Стоит ли серьезно воспринимать заявления этих людей точно неизвестно, но в среде актерской вражды и зависти подобный «черный» пиар может быть следствием разногласий или зависти.