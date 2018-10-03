«Перекроет канализацию?»: Лолита унизила Владимира Киселёва в соцсети

Сегодня, 14:39

Лолита отомстила за своих коллег жестким унижением Киселева и показала «кто дома хозяин» - председателю совета директоров «Русская медиа группа» в своем Instagram.

После известной «отправки по-матушке начальства» «Русского радио» во всем известный адрес Лолитой на премии телеканала Music Box - «пируэт унижений» в Instagram певицы продолжился. На этот раз под горячую руку попал и сам председатель совета директоров «Русская медиа группа» Владимир Киселев.

Поклонники Милявской на прямую обратились к звезде и поинтересовались: «Лолита какая вы смелая и правдорубка!Не побоялись самого Киселева, все обделались...он Вам не сможет навредить?».

На вопрос фанатов Лолита ответила резко и без запинки: «Перекрыть интернет и канализацию дома?».

К фанатке присоединились и другие поклонники и прокомментировали: «А что господь Бог этот Киселев?», «это радио закрыть пора уже давно»,«может быть благодаря Вам Лолита - что-то начнет в медиа меняться».

Стоит напомнить что причиной скандала стал тот факт что Лолиту как и некоторых других артистов российской эстрады попытались запугать конкуренты премии телеканала — RU.TV и «Русское радио».

От церемонии премии телеканала Music Box отказались Макс Барских, Катя Лель, Светлана Лобода, Дима Билан, Стас Михайлов,Ирина Круг, Ани Лорак, Диана Арбенина,Зара и Jah Halib. Как ни странно, но не побоялись открытых угроз конкурентов только два артиста — Ольга Бузова и Эмин Агаларов.