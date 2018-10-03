«Чтобы не спалиться»: На смену Головину Панин позвал Данко с подругой

Сегодня, 15:05

Пьяные Алексей Панин и Александр Головин обратились к поклонникам, которые сразу выстроили несколько догадок. Однако теперь скандальному актёру необходимо переключить внимание фанатов.

Совместные публикации Головина с Паниным вызвали критику со стороны поклонников, которые стали писать о гомосексуальной связи обоих парней. И теперь, чтобы не «спалиться» перед фанатами на странице актёра появилась фотография с другими звёздами. Компаньонами по снимку Панина стал певец Данко и дизайнер Маша Силуянова. Однако в тексте к публикации Алексей отметил, что Александру Головину пришлось уехать.

Запись вызвала вопросы поклонников, спрашивающих о том, почему Панину пришлось сменить актёра на певца и дизайнера. Многие подозревают, что причиной послужила скандальная публикация в нетрезвом виде, и именно поэтому актёр позвал Данко с подругой. Но для многих фанатов такая смена не стала чем-то удивительным, и они просто принялись восхвалять красоту девушки.