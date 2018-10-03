Пугачева и Галкин могут заработать на написании книги о Гарри и Лизе – хейтеры

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Оплатить университет для двоих детей звезды смогут если уже сейчас начнут копить, говорят завистники.

Рождение Гарри и Лизы Галкиных стало сенсацией для семьи Примадонны и для хейтеров. С первых минут рождения дети стали звездами, которые появились в публичной семье. Не без того начали ими интересоваться из-за знаменитой матери и отца, но уже с первого светского раута всем стало ясно, что они этого заслуживают и сами.

«Мы не устаем умиляться Гарри и Лизой! До чего же они славные и смешные! Пусть детки растут счастливыми и здоровыми, радуют родителей и нас!», «Какие же они классные!», «Два ангелочка у Вас», - пишут поклонники.

О воспитании детей Примадонны ходят много слухов в Сети. То Алле Борисовне приписывают тиранию, то обвиняют в отказе от здорового питания. Хейтеры не перестают считать заработанные Галкиным и Пугачевой деньги. Более того знатоки предпочли начать новый бизнес. Пугачева и Галкин могут заработать на написании книги о Гарри и Лизе, говорят опытные издатели популярной литературы.

Всем интересны подробности из семьи Примадонны и пародиста, тем более будет особый спрос на секреты воспитания и развития таких необычных детей. Если Алла и Максим решатся на такой шаг, то тираж книг будет очень большим предвидят в Сети. Желающих приобрести наочное пособие от Примадонны будет как минимум 5 миллионов, говорит издатель.