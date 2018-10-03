«Уже не девочка»: В сети Валерию назвали «бабушкой с зашкалившим вырезом декольте»

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В свои 50 лет певица решила похвастаться откровенным декольте и изящным нарядом, но не предугадала, что ее начнут сравнивать с более молодыми Жасмин и Согдианой в Instagram.

Пользователи соцсети считают, что Валерия хоть и хороша собой в свои 50, но «уже не девочка». Фотографию трех звездочек российской эстрады комментируют подписчики Жасмин: «Жасмин и Согдиана как девочки, а вот Валерия уже бабушка», «у продюсерской жены вырез декольте зашкаливает», «конечно девчонки по сравнению с Валерией молодухами смотрятся», «может она новых женихов притягивает», «куда смотрит Пригожин? В декольте что ли?»

Пользователи сети отмечают, что за последние несколько лет, несмотря на возраст, Валерия все-таки преобразилась. Эксперты в области красоты даже выдвинули несколько версий, либо она «спит в холодильнике», либо уже успела прибегнуть к пластической операции, а может, всему причина её здоровый образ жизни.

Поклонники наоборот уверены, что Валерия уже «по-любому ложилась под нож», чтобы удержать продюсера Иосифа Пригожина. Ведь по слухам в СМИ, он уже давно поглядывает в сторону молодых девушек. Будучи уже в браке, он был замечен с бывшей участницей скандального телепроекта Катей Колесниченко, солисткой группы «Вельвет» Екатериной Белоконь.

В СМИ даже успели просочиться слухи о том, что свою первую жену он оставил с детьми именно из-за лишнего веса, назвав ее «кабанеющей бездельницей». Конечно же тогда он ушел в объятия более изящной Валерии. Экс-супруга Пригожина — Елена Пригожина до сих пор не может простить ему этого предательства. Стоить отметить, что скорее всего Валерия боится повторения сюжета и именно поэтому уже прибегла к услугам пластического хирурга.