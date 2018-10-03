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Скоро продюсера и его подопечную могут связать не только работа, но и семья, предполагают пользователи соцсетей.

Певица Ольга Серябкина, более известная под псевдонимом Molly, работает в жанре поп-музыки. Солистка российской поп-группы «Серебро» не очень любит, чтобы ее жизнь находилась под пристальным внимание папарацци, а потому малейшая новость о жизни 33-летней артистки - счастье для фанатов. Несмотря на внешнюю раскрепощенность, а порой и чрезмерную откровенность в нарядах и образах, она тщательно оберегает свою жизнь, даже не намекая на возможные отношения, а потому поклонникам самим приходится строить предположения на основе минимальных имеющихся фактов.

Так получилось и в этот раз: очевидцы опубликовали в Instagram фото, на котором эпатажную звезду катает в товарной тележке по супермаркету привлекательный молодой человек, которым оказался Савва Фадеев, сын известного продюсера. Очевидцы подтвердили, что в обществе 21-летнего кавалера Серябкина вела себя непринуждённо, а со стороны казалось, что молодых людей сближает что-то большее, чем просто дружба, после чего поклонники сделали соответствующие выводы. Теперь Ольгу Серябкину подозревают в романе с Фадеевым, и многие надеются, что певица наконец обретет личное счастье.

Стоит отметить, что сын знаменитого продюсера совсем недавно впервые проявил себя. Молодой человек стал настоящей гордостью своего отца, ведь природа наделила его отличными творческими способностями - скромный и воспитанный юноша пишет стихи, занимается музыкой, снял несколько клипов, помогает известному родителю в проектах, поддерживает его подопечных и серьезно увлекается фотографией.

В 2016 году Савва представил свою первую, дебютную фотосессию, в которой приняла участие группа SEREBRO. Именно она могла сблизить Серябкину и Фадеева-младшего. Сама Ольга, как и сын Фадеева, до сих пор не прокомментировали слухи о своём романе, храня молчание в соцсетях.