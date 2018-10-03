«Позавидовал беременной Собчак»: Галкин мечтает стать многодетным отцом — соцсети

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Максим готов стать папой еще несколько раз, но Алла уже не сможет осуществить его мечту. Есть только один вариант - прибегнуть к «чужим» яйцеклеткам, считают в сети.

Поводом для обсуждений стал комментарий к посту Ксении Собчак о беременности во второй раз. Ксения поведала в Instagram, что с приходом беременности она почувствовала себя «ангелом», на что Максим в довольно неоднозначной форме «пошутил» над ведущей, дав намек на то, что ей никогда не стать ангелом, даже беременной.

Стоит заметить, что Максим очень любит детей и со своими он проводит много времени — гуляет и занимается образованием. Поклонники юмориста выдвинули новый вердикт - «Максим просто хочет еще детей, а у Аллы не осталось яйцеклеток», «Галкин всегда говорил, что хочет много детей, поэтому и на программу пошел «Лучше всех», «Ему наверное просто нравится нянчиться с ляльками, ведь они такие забавные», «он просто позавидовал беременной второй раз Ксюше, ведь его жена уже так не может».

По версии Аллы Борисовны, совместные дети Аллы и Максима появились благодаря замороженным яйцеклеткам Аллы. Они заключили договор о суррогатном материнстве и сейчас воспитывают двух здоровых двойняшек — Гарри и Лизу Галкиных. В сети нашли выход из положения и предложили купить «чужую» яйцеклетку и оплодотворить ее от Максима, а в суррогатном материнстве они уже имеют опыт.

Можно предположить, что Максим Галкин еще не решается стать отцом во второй раз из-за большой разницы в возрасте с супругой — на 27 лет. Ведь отцу-одиночке впоследствии сложнее будет воспитать много детей. Пойдет ли на такой шаг Алла Борисовна — остается только догадываться.