Сексолог: Пугачева коллекционирует мужей-геев для прикрытия своей нетрадиционной ориентации

Сегодня, 12:29

Экс-супруга Примадонны, Филиппа Киркорова подозревают в нетрадиционной ориентации, но это не помешало ей выбрать «такого же» Галкина, которому приписывают роман с Дроботенко. Сексолог рассказал, что благодаря этому Пугачевой долгие годы удается сохранить свою тайну в секрете.

Специалист по сексологии решил проанализировать поведение Аллы Борисовны Пугачевой и наткнулся на первые упоминания о гомосексуальности певицы в публикациях за 1993 год. В свое время ЛГБТ-меньшинства ее провозгласили настоящей «гей-иконой», хотя сама Примадонна отрицает причастность к данной категории людей. Сексолог, в свою очередь, уверен, что звезда российского шоу-бизнеса лукавит.

Люди с нетрадиционной ориентацией, по мнению сексолога, умеют определять «своих» по прическе, разговору и даже по одежде. Именно по этим признакам гомосексуалисты определили ориентацию Пугачевой, провозгласив ее своей иконой. Но говорить о каких-либо наклонностях по одному признаку достаточно сложно, поэтому эксперт решил рассказать, что же на самом деле выдало бывшую супругу Киркорова.

Сексолог начал свое разоблачение с того, что служанка, работавшая на Пугачеву, оказалась лесбиянкой. Безусловно, она могла нанять ее для того, чтобы та не соблазнила молодого супруга Галкина, но женщина не имела соответствующих внешних данных, поэтому данная версия сразу отошла в сторону. Напротив, пожилая горничная, по мнению эксперта, могла быть как раз любовницей Примадонны – но сама певица пока что в этом не признается.

Еще во время «Фабрики звезд-5» взгляд Аллы Пугачевой был прикован к видео с камер наблюдений из дома, где жили ее подопечные. Как утверждает сексолог, просмотр «лесбийской помывки в душе» конкурсанток мог безумно возбуждать Примадонну, которую давно заподозрили в нетрадиционной ориентации. Безусловно, за такое поведение Пугачева отчитала своих подопечных, но сексолог уверен, что это было сделано для приличия.

Следующим компрометирующим фактором, выдающим «нетрадиционную» натуру Пугачевой, по мнению сексолога, является дуэт с Софией Ротару, где они исполнили хит «Нас не догонят» главных «лесбиянок» России – группы «Тату». Этот факт заинтересовал не только эксперта, но и пользователей Сети, которые начали подозревать двух советских звезд в интимной связи. Один юзер даже придумал порно-фанфик, в котором Ротару и Пугачева решили уединиться в гримерке, и в это время их застал ошеломленный Максим Галкин.

Чаще всего, как утверждает сексолог, женщины умышленно вступают в брак с мужчинами нетрадиционной ориентации для того, чтобы скрыть свою сущность. Как правило, они боятся осуждения, а в браке, с казалось бы, молодым мужчиной, слухи о гомосексуальности не будут распространяться. Правда, это работает только в том случае, если об истинной ориентации сильного пола в паре никому ничего не известно.

А с Пугачевой в данном плане все очевидно, как считает сексолог: Примадонна коллекционирует мужей-геев для прикрытия своей нетрадиционной ориентации. Она умышленно вышла замуж за Киркорова, который «знаменит» в Сети своими романами с проститутами из Латвии, своим танцовщиком и теперь ему приписывают роман с Данилом Козловским. Ее нынешний супруг ушел не дальше – Максим Галкин, как считают юзеры, уже давно имеет отношения с коллегой и другом Сергеем Дроботенко.

Достоверно неизвестно, имеют ли данные звезды «неправильную» ориентацию. Но наклонности к гомосексуальности заметны, раз их видит столько пользователей Сети, хотя это может быть обычным звездным эпатажем. Тем не менее, любовь зрителей, от раскрытия сексуальной ориентации, не станет меньшей – артиста в первую очередь любят за талант, а уж потом за все остальное.