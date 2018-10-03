«Стыд и срам!»: Звезда «Игры престолов» без бюстгальтера шокировала фанатов

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Популярная английская актриса Софи Тернер неприятно удивила фанатов, когда в Париже появилась без бюстгальтера. Фанаты посчитали стиль девушки слишком откровенным.

Звезда «Игры престолов» вместе со своим бойфрендом прогуливалась по улицам Парижа и весело проводили время. Папарацци застали влюбленных, когда они выходили из французского ресторана L'Avenue. Софи Тернер была одета в костюм классического кроя, однако пиджак накинула на голое тело, продемонстрировав свое глубокое декольте.

«Стыд и срам!». – заявили фанаты, которые были шокированы данным образом 22-летней актрисы. Напомним, что ранее Тернер прогуливалась по улицам в удлиненном пиджаке, который создавал впечатление, что знаменитость забыла надеть штаны.