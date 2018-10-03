Анна Седокова резко отозвалась о фаворитах Бузовой из-за их жадности

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Финал программы «Замуж за Бузову» оказался довольно непредсказуемым – фаворит звезды променял ее на два миллиона рублей. Такая жадность просто поразила Седокову, которая в пух и прах разнесла таких мужчин.

За проектом «Замуж за Бузову» следили не только поклонники певицы, но и ее коллеги по цеху. После такого неожиданного финала данной истории Анна Седокова не смогла молчать и в своей авторской колонке резко отозвалась и просто разнесла фаворитов Ольги Бузовой из-за их жадности. В частности она заявила, что экс-участница «Дом-2» достойна гораздо большего, чем те алчные мужчины, которые пришли бороться якобы за ее любовь, а на самом деле им нужны были лишь деньги.

Кроме этого, Седокова порекомендовала Бузовой внимательнее посмотреть на свое окружение, ведь в нем довольно много мужчин, которые полны пороков и не могут отдавать женщине не только свои средства, но и тепло и заботу. Очень жестко Седокова сообщила, что девушки любят не полевые букеты с клумбы, а шикарные розы в больших количествах, а многие участники шоу видимо забыли дома свои деньги и поэтому выкручивались как могли. Ольга Бузова, которую коллега так рьяно защищала, пока не отреагировала не такой пост.

Напомним, что сама Анна Седокова никогда не скрывала тот факт, что ей одиноко без внимания со стороны сильной половины человечества. У певицы трое детей, однако она так и не смогла наладить свою личную жизнь.