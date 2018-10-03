Певица Ханна планирует вернуться к работе через два месяца после родов

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Всего месяц прошел с момента появления на свет первенца певицы Ханны, как она уже думает о работе. Звезда планирует, что вернется на сцену уже через месяц.

Поклонники певицы Ханны третьего сентября ликовали по поводу рождения у нее первенца, которого она родила своему супругу – директору лейбл Black Star Павлу Курьянову, которого публика больше знает как Пашу. Долгожданная малышка появилась на свет здоровой, и молодые родители не могли скрыть своей радости. Все же молодая мама не хочет углубляться в материнство в ущерб своей карьере и спустя всего месяц после такого радостного события уже задумывается о работе.

Знаменитость не показала публике ребенка и даже не сообщили имени дочери, поклонники Ханны могут видеть только некоторые части тела крошки, снимками которой певица делится на своей страничке в социальной сети. В день празднования месяца со дня рождения девочки, звезда заявила, что дает себе еще один месяц на погружение в материнство, а потом начинает работать на сцене, первое выступление уже запланировано на 1 ноября текущего года.

Свое решение певица объяснила тем, что очень скучает по своим фанатам. Также Ханна сообщили, что уже приготовила сюрприз для публики – новую песню, которую она спела дуэтом, но вот с кем, пока остается загадкой. Кто же будет заниматься ребенком, пока его мама будет гастролировать, пока не сообщается.