Киркоров и Басков помирились после «раздела» любовников – соцсети

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О нетрадиционной ориентации поп-короля Филиппа Киркорова и Николая Баскова разговоры ведутся давно. Но после того, как певцы помирились после длительной ссоры, пользователи Сети начали искать истинные причины размолвки.

По мнению юзеров, артисты имеют одинаковые вкусы не только в музыке и одежде, но и испытывают влечение к одним и тем же мужчинам. По крайней мере, российский бомонд еще в 2007 году говорил о том, что Киркоров и Басков рассорились после того, как не могли поделить молодого танцора, Вячеслава Веретенникова. Николай, увидев красавца, хотел «переманить» его к себе, но Киркоров не дал этому произойти, и даже якобы набросился на своего коллегу с кулаками во время ялтинских гастролей.

Именно Филиппу приписывают бурные отношения с Веретенниковым, который, по словам источника, мог попасть в больницу из-за страстной ночи с поп-королем. Нетрадиционная ориентация Филиппа Бедросовича подтверждается и публикациями в латышских СМИ за 2004 год, в которых рассказывается о том, что Киркоров испытывает страсть к местному гею-проституту Гедиминасу. По данным таблоида, Бедросович настолько был в восторге от своего новоиспеченного любовника, что платил ему около 1000 долларов за ночь.

Но на этом «гейские» приключения Киркорова, как подозревают пользователи Сети, не закончились. Если многие так называемые «романы» не были практически на слуху, то о связи с актером Данилой Козловским, к которому певец якобы летает на частном самолете, трубят все. Подогрел слухи поп-король и своим «извинением за Ibiza», в котором юзеры услышали провокационную фразу, в которой он признается, что не трогал гениталии «козла». Пользователи сразу вспомнили нежные взгляды Киркорова и Козловского, посчитав, что первый «все же трогал».

А Басков, как утверждает его бывший продюсер, также давно вступил в полк геев российского шоу-бизнеса. Брак для него был отвлекающим маневром, и в отличие от Киркорова, он умеет более удачно скрывать свою сущность. Не сложившаяся интрига с любимчиком Киркорова, как считают юзеры, вызвала ненависть со стороны Баскова, и тот просто искал повод, чтобы рассориться с коллегой, утаив обиду.

Но у Баскова и без Веретенникова было много претендентов – утверждают пользователи Сети. Он с завидной частотой ездил в Испанию, где в перерывах между выступлениями с Кабалье, искал себе «кабальеро» (мальчика по вызову), и «спускал пар», как заявляют некоторые анонимные источники. По возвращению в Россию ему приходилось снова играть роль гетеросексуала, поскольку поклонницы перестали бы его слушать.

Не так давно разгорелся скандал вокруг заявления экс-участника «Дома-2» Рустама Солнцева о том, что Басков имеет «гейскую» связь с молодым исполнителем Алексом Малиновским. Якобы «золотой голос» продюсирует певца, взамен требуя «сексуальной расплаты». На что оба артиста отреагировали спокойно, считая, что сплетни вокруг известных людей – явление привычное. Но повод думать о том, что Басков все же гей, появился.

Соцсети считают, что Киркоров и Басков помирились после «раздела» любовников, только тогда, когда они начали обращать внимание на совершенно разные типажи. По мнению юзеров, их конфликт случился из-за того, что каждый артист пытался найти «копию» главного гея Европы – Рики Мартина, но обычно ею оказывался один и тот же человек.

Теперь звезды российской эстрады сами подливают масла в огонь, снимая клипы с «нетрадиционными» сценами. В последнем клипе Баскова и Киркорова исполнители близки к поцелую, но при этом показывают свою «ненависть» друг к другу – пользователи уверены, что «Ибица» является истинной историей их жизни и взаимоотношений, приправленной глупым юмором.