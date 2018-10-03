«Жертва мужей»: Киркоров и Галкин скоро доведут Пугачёву требованиями пластики – соцсети

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Постоянные требования красоты и приличного внешнего вида мужьями Примадонны могут довести Пугачеву до летального исхода, считают в соцсети.

Алла Борисовна, как любая женщина, хочет оставаться молодой, красивой и желанной, но проблемы со здоровьем не позволяют ей уже выглядеть как прежде. Будучи еще замужем за Филиппом Киркоровым, поддавшись на уговоры, она решила запрыгнуть в последний вагон поезда и воспользоваться услугами пластического хирурга.

Следом за экс-супругом и Максим Галкин «потребовал» молодой и красивой жены, ему под стать — это и сильно «подкосило» ее здоровье, полагают поклонники Пугачевой в соцсетях. Ни для кого не секрет, что в 2006 году Алла Борисовна перенесла тяжелейшую операцию на сердце и едва ли осталась жива. К сожалению это не остановило Примадонну и она продолжила экспериментировать со своей внешностью.

Пластические операции на лицо, шею и даже тело всегда проходили под наркозом и длились не один час — это дало сильные осложнения на сосуды сердца и головной мозг, считают эксперты. По мнению поклонников, еще немного, и это может привести к летальному исходу всеми обожаемой Аллы Пугачевой, а Максим может стать отцом-одиночкой.

Одной из последних сложнейших операций Аллы стало частичное удаление желудка, благодаря чему она очень быстро похудела. Такие операции не всегда венчаются успехом, но Примадонна живет «под крылом ангела», и в этот раз все обошлось.

Поклонники Пугачевой считают, что Алла стала жертвой мужей, ведь ранее Киркоров, а теперь Галкин скоро доведут Пугачёву требованиями пластики до «точки невозврата».