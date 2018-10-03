Обвинённый в гомосексуальности Головин боится «засветиться» рядом с Паниным

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Звезда сериала «Кадетство» старательно скрывает от поклонников совместную работу с Алексеем Паниным над его фильмом «Я вернулся».

Съёмки дебютной режиссёрской работы Алексея Панина «Я вернулся» оказались под угрозой из-за появления на площадке актёра Александра Головина. Звезда сериала «Кадетство» то и дело устраивал пьяные дебоши, а «обнимашки» с Алексеем Паниным вылезли ему боком. Теперь обвинённый в гомосексуальности Александр Головин пытается «отмыться» от участия в проекте Панина и боится «засветиться» радом с ним.

В своём Instagram-аккаунте Александр Головин постоянно рассказывает подписчикам об интересных и значимых ролях в своей актёрской карьере. Он показывает уникальные кадры со съёмок фильмов и сериалов, а также демонстрирует закулисье театра. Однако афишировать работу со скандальным Алексеем Паниным актёр не стремиться. Подписчики уверены, что Головин просто боится негативной реакции со стороны фан-сообщества из-за работы над неоднозначным проектом «Я вернулся» про очередные бандитские «тёрки». В это время Панин не собирается скрывать от общественности, какая вакханалия творится на съёмочной площадке. Пользователи соцсетей уверены, что Алексею больше нечего скрывать от общественности, а Головин всё ещё стремится сохранить лицо и поддерживать образ умного и глубокого актёра.