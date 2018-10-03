Дом Эдди Мерфи планируют продать на аукционе за 10 млн долларов - СМИ

Сегодня, 10:35

Дом известного актера Эдди Мерфи в Северной Калифорнии, который имеет большой бассейн и собственный кинотеатр, может уйти с молотка за 10 млн долларов.

Огромный особняк, который ранее принадлежал актеру Эдди Мерфи будет выставлен на аукцион после неудачной продажи. Сообщается, что особняк не удалось продать за 12 млн долларов, а потому 27 октября состоится аукцион, на котором планируют выручить 10 млн долларов.

Шикарный дом с 10 спальнями и 14 ванными комнатами, расположенный недалеко от Сакраменто, штат Калифорния, и имеет потрясающий вид на долину и горы Сьерра-Невада. Особняк имеет множество каминов, большую кухню, масштабный бассейн, несколько терас и собственный огромный кинотеатр.