«Уже забыла?»: Ольгу Орлову обвинили в пиаре на смерти Жанны Фриске

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Поклонники умершей певицы уверены, что Ольге была выгодна роль подруги Фриске - после этого она стала вновь востребованной. И если раньше Орлова появлялась на каждом мероприятии, посвященном подруге, то сейчас ей нет до этого дела.

Орлова и Фриске были солитсками группы «Блестящие», но после выхода из состава популярность могла удержать только Жанна. Ольга Орлова, хоть и пыталась пробиться к слушателю, но не смогла – ее специфический репертуар был не всем по вкусу, слушатель предпочитает легкие «попсовые» мотивы, нежели глубокомысленные песни. Фриске об этом знала, поэтому ее композиции иногда до сих пор можно услышать по радио, а слушатель им радостно подпевает.

Долгое время об Ольге Орловой никто не вспоминал, ее знали только как экс-солитку «Блестящих» и не более – пишут пользователи Сети. Но когда в 2013 году стало известно о том, что у Фриске во время беременности обнаружили рак, то Ольга Орлова всячески старалась помочь своей подруге, и даже ухаживала за ней до последнего дня жизни. Правда, такой добрый поступок некоторые поклонники Жанны считают продуманным и спланированным.

После смерти Жанны Ольга Орлова стала частой гостьей телеканалов, и ее имя стало вновь упоминаемым. Жуткое событие, по мнению пользователей Сети, добавило певице популярности, а она этим пользовалась. Для подкрепления «эффекта», Орлова периодически выкладывала грустные посты с фотографиями Жанны, и писала о том, как скучает за ней. Но должно было пройти ровно три года, чтобы «разоблачить» певицу.

Орлова перестала «брезговать» сомнительными телешоу, вроде «Дом-2», ведущей которого она стала. И этого бы не произошло, если бы ее зритель не помнил, как подругу Жанны Фриске. С этого момента, как считают юзеры, Ольга забыла о былой дружбе и начала зарабатывать деньги, пока она интересна зрителю. К слову, сольную карьеру она забросила, поскольку это не приносит ей никакого дохода.

Недавно Ольгу Орлову и вовсе обвинили в пиаре на смерти Жанны Фриске. В этом году певица добавила давний совместный снимок с Жанной и на этом ограничилась. И многих поклонников Жанны удивило то, что той же Орловой не было на благотворительном концерте Жанны Фриске «Я рядом». Пресловутых близких людей из звездного круга не было, поскольку «все занимались зарабатыванием денег» - пишут соцсети. И если от других селебрити это было ожидаемо, то такого равнодушия со стороны Орловой не ожидал никто.

Поклонники Жанны в гневе: «Что, уже забыла?», «Плохая из тебя подруга, Оля», «Совсем алчная стала, нет ничего святого», «На смерти Фиске пропиарилась, а теперь и не вспоминает» и другие, не менее нелестные комментарии. Пользователи Сети видят, что даже на смерти коллег и друзей звезды не стесняются пиариться, поскольку многие живут по принципу «деньги не пахнут».

Остается только надеяться, что Ольга Орлова все же искренне дружила с Жанной, а не просто ее использовала в корыстных целях, как пишут в соцсетях. Хотя факт, что Жанна Фриске после смерти сделала ее вновь популярной, – налицо.