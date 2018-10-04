Барановская выставила своих детей от Аршавина напоказ

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Многодетная ведущая выставила на своей страничке в социальной сети семейную фотографию, на которой она изображена со всеми детьми от футболиста Аршавина. Таким образом она, видимо, хотела напомнить спортсмену о необходимости выполнять свои отцовские обязанности.

Юлия Барановская постоянно обвиняет своего экс-сожителя в том, что он совсем не помогает в воспитании и содержании их общих детей. Известно, что ведущая программы «Мужское/Женское» родила спортсмену троих наследников, но после того, как их жизнь не сложилась, пара рассталась, а Аршавин совсем перестал интересоваться жизнью малышей.

Несмотря на неоднократные заверения в том, что знаменитость не нуждается в его поддержке и сможет сама поставить на ноги своих детей, Барановская все же пытается как-то привлечь внимание Аршавина и напомнить ему об отцовских обязанностях. Так, на своей страничке в социальной сети Instagram ведущая разместила семейную фотографию, где изображены все дети знаменитого футболиста, выставив свое семейство напоказ.

Напомним, что поклонники вывели светскую львицу из равновесия, заявив, что она до сих пор питает нежные чувства к Андрею Аршавину. Барановская резко осадила недоброжелателей и жестко высказалась в адрес бывшего супруга. Фанаты были уверены, что футболист общается с детьми и помогает Юлии с их воспитанием, но сама теледива поспешила опровергнуть эти замечания.

Также известно, что за своего зятя вступилась и новая теща, которая посоветовала Барановской не лезть в чужую семью и не бравировать своими детьми. А вот сам Аршавин пока не отреагировал на такую ситуацию.