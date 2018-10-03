«Алла же что-то в нем нашла»: В сети Гузеевой предложили «поразвлечься» с Галкиным

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Лариса Гузеева «падка на молодую кровь» и «старички её не вставляют», в связи с этим в сети ведущей посоветовали обратиться к Галкину и «удовлетворить свою потребность, которая всегда в нужде».

Поводом для обсуждений ведущей Ларисы Гузеевой в контексте «поразвлечься» стало её заявление о том, что после 60 лет мужчины уже не испытывают сексуального влечения и страдают половой дисфункцией, у себя в программе «Давай поженимся».

«Алла же что-то в нем нашла, значит и Ларисе он угодит», - считают в соцсети. Стоит отметить, Ларису всегда «тянуло» на мужчин помладше, так же, как и Аллу Борисовну. Она много раз была замечена в неоднозначных связях, то с Дмитрием Нагиевым, то с Андреем Малаховым, Иваном Ургантом.

Поклонники уверены, что у Гузеевой существует некое сексуальное отклонение, которое мешает ей обрести настоящее женское счастье. Остается открытым вопрос только в том, будет ли согласен Максим Галкин променять свою Аллочку на скандальную Ларочку и сможет ли он «удовлетворить все потребности ненасытной женщины». Пользователи сети поразмышляли на этот счет у Гузеевой на странице и пришли к одному выводу, что Максим не должен быть против, вот только Пугачева не простит такого предательства.

Стоит ли беспокоиться Алле Борисовне «о случайной связи» Макса с Ларой, остается только гадать. В любом случае, подписчики Гузеевой оставляют ей и второй вариант, найти помоложе у себя на программе и «довольствоваться на всю катушку».