Зависть Анфисы Чеховой могла добить ослабевшую Жанну Фриске – соцсети

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Поклонники Жанны Фриске уверены, что вся «любовь» Чеховой к умершей наиграна. Более того, при жизни телеведущая пыталась спровоцировать конфликты в семье певицы, задавая ее возлюбленному каверзные вопросы.

Жанна Фриске и Анфиса Чехова никогда не были подругами – в этом признавалась сама телеведущая, хотя проявляла огромное желание наладить дружеские отношения. Пользователи Сети имеют свою версию их взаимоотношений – они считают, что Чехову раздражала слава и семейное счастье певицы, поэтому всеми силами пыталась «уколоть» ее в самое сердце.

Действительно, Чехова могла больно ранить Фриске, задав вопрос Шепелеву о дате якобы предстоящей свадьбы, хотя пара, как известно, не спешила торопить события. Безусловно, певица хотела иметь полноценную семью, и такой напор со стороны Анфисы поставил певицу в трудное положение.

Анфиса Чехова намеренно провоцировала конфликты «по-тихому»: она никогда не трогала Жанну, поскольку, по мнению фанатов, была влюблена в Дмитрия Шепелева, поэтому неоднократно «нарывалась». Это происходило до тех пор, пока телеведущий не «отшил» Чехову, съязвив, что он на ней никогда не женится. Именно после этого ответа Анфиса могла озлобиться, учитывая то, что ее не хочет брать в жены даже отец ее ребенка, Гурам Баблишвили.

О завистливом характере теледивы рассказывал и отец Чеховой, с которым у нее был конфликт. Александр Корчунов неоднократно называл Анфису «побочным эффектом от секса», отмечая, что она была нежеланным ребенком. Такая нелюбовь отца могла сделать Чехову жестокой и завистливой к чужому счастью. Поэтому неудивительно, почему соцсети думают, что она могла желать паре скорейшего разрыва.

Поклонники певицы считают, что зависть Анфисы Чеховой могла добить ослабевшую от рака головного мозга Жанну Фриске. Телеведущая с самого начала знала о ее болезни и даже поддержала. Но судя по ее поведению по отношению к Шепелеву, она просто злорадствовала – и Жанна это видела. Фриске всегда тяжело переносила критику близких, а особенно отца своего ребенка. Болезнь, которая и так съедала ее, могла ускориться на фоне переживаний, которые были вызваны колкими словами Чеховой.

Теперь, по истечению времени, Чехова публикует в честь Жанны стихи, но, как считают пользователи Сети, она просто привлекает к себе внимание. Стоит отметить, что на недавнем концерте памяти певицы Анфисы Чеховой не было. Поэтому недобрые намерения всегда видны, а в случае Фриске, Чехова сама себя скомпрометировала – считают юзеры.