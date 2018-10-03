Анастасия Костенко поделилась своими успехами в послеродовом периоде

Вчера, 23:40

Удачное родоразрешение, стремительное восстановление и отличное состояние после родов позволили модели вскоре вернуться к спортивному образу жизни.

Почти три месяца назад 24-летняя модель Анастасия Костенко впервые стала мамой и подарила своему знаменитому супругу, полузащитнику «Локомотива» Дмитрию Тарасову очаровательную дочь Милану. Девушка никак не нарадуется своей доченьке, а ее Instagram наполнен трогательными фото малышки. Анастасия сама занимается воспитанием дочери, которой посвящает практически все свободное время. Правда, в перерывах она не забывает уделить время и себе, ведь от изменений во внешности и неблагоприятных последствий для фигуры после вынашивания ребенка не застрахована ни одна даже самая успешная теледива. В отличие от многих, Костенко довольно быстро привела себя в былую форму и выглядит великолепно, а потому поделилась своими успехами в послеродовом периоде с подписчиками, которые активно интересуются ее методами, к тому же процесс восстановления после родов актуален для многих ее фолловеров.

По словам Анастасии, еще в клинике на третий день после родов для нее подобрали послеродовой корсет. Она упорно носила его 8 дней, однако потом ее самочувствие ухудшилось, и она отказалась от корсета. Это не сильно отразилось на ее фигуре, ведь живот все равно вскоре исчез.

Через 6 недель после рождения ребенка врач разрешил Анастасии вернуться к физическим нагрузкам, и она с радостью ввела бассейн, сауну и хамам в разумном количестве. Также ей очень помогли занятия на фитболе и правильное питание. Хотя, по словам девушки, последний пункт дался ей наиболее легко, ведь она придерживалась правильного рациона как до беременности, так и во время вынашивания, а потому в этом плане ее жизнь осталась прежней. Пост мамочка сопроводила очередной фотографией со своей подросшей дочерью, полной любви и теплоты.