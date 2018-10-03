«Как Донателла Версаче»: Фанаты испугались, что Пугачёва скоро станет фриком из-за перебора с пластикой

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Алла Борисовна все больше похожа на Донателлу, она регрессирует от «красавицы до чудовища» из-за пластических операций, считают в сети.

Алла Пугачева всегда была в центре внимания - уйма поклонников, несколько браков, самодостаточная и немного высокомерная Примадонна. «Из настоящей московской красавицы стала превращаться в провинциальное чудовище», - пишут пользователи сети.

Поклонники считают, что талантливая артистка Пугачева стала превращаться в Донателлу Версаче и выглядеть, как жертва пластики. Сейчас певице 69 лет, и она «пытается ухватиться» за «вагон с молодильными инъекциями», чтобы Максим Галкин не сбежал, заключают фанаты. Еще одна жертва - фрикоподобная Донателла - в свое время переборщила с пластикой и уже более 20 лет одна, несмотря на то, что она богатая женщина и успешный модельер дома Versace. У Версаче за плечами один брак, двое детей и больше никого - она несчастна и одинока.

Поклонники Аллы Борисовны не на шутку испугались, что Пугачева скоро станет фриком и может «потерять последнего мужика Максика», тем более что уже давно на пятки наступают молодые красавицы — Юлия Барановская, дочь Кристина Орбакайте и немало других новых красавиц российской эстрады.

Продолжение... «Жертва мужей»: Киркоров и Галкин скоро доведут Пугачёву требованиями пластики – соцсети Постоянные требования красоты и приличного внешнего вида мужьями Примадонны могут довести Пугачеву до летального исхода, считают в соцсети. Как рассказывают представители окружения Примадонны, одну из первых своих пластических операций Алла сделала еще до 50 лет, что было очень опрометчиво с ее стороны. Во-первых у Аллы Пугачевой очень слабое сердце и проблемы с ногами — наркоз ей противопоказан. Во-вторых, организм очень рано стал «питаться» силиконовым инъекциями и это привело к отвисанию щек, мешкам под глазами и расплывшимся скулам.

Уколы красоты приносили свою пользу только когда ей было слегка за 60, а теперь все идет в противовес, и она все больше становится похожа внешне на Донателлу Версаче, переживают фанаты Пугачевой.