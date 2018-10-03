«Я ее просил пожить еще»: Смерть близкого человека «подкосила» Владимира Винокура

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«Клоун» от природы никак не может оправиться после тяжелой утраты и впал в депрессию.

Этот год для юмориста Владимира Винокура выдался на редкость удачным на круглые даты: в 2018 году артист отметил свое 70-летие и готовится отпраздновать другой значимый юбилей 50 лет на сцене. Однако столь приятная и значимая дата уже не в радость юмористу - смерть матери «подкосила» Владимира Винокура, и он впал в депрессию. Анна Юльевна ушла из жизни 6 августа в возрасте 96 лет, однако артист до сих пор не может смириться с потерей самого близкого человека: «Я ее просил пожить еще. Вот я хотел, чтоб пожила подольше».

Владимир Винокур всегда называл себя клоуном, ведь природа наградила его поистине редким талантом, и вот уже полвека он не перестает удивлять зрителей своими новыми и веселыми номерами. Его работа всегда была для него радостью и спасением от всех бед, однако на этот раз трагедия серьезно выбила артиста из колеи. Вот уже два месяца он по своей традиции каждое утро подъезжает к дому матери, где привык завтракать в компании близкого человека. Однако теперь дом пуст, а знакомый до боли маршрут стал грустным, но очень важным напоминанием о счастливых моментах: «Выхожу из дома, прохожу тот двор и еду на работу».

Сейчас подготовка к юбилейному концерту находится на завершающем этапе: тур расписан, билеты проданы, однако сам юморист никак не может прийти в себя. Его супруга, дочь и внук помогают родному человеку пережить утрату и уверены, что скоро он вернется в форму, ведь уже несколько раз его карьера была на грани уничтожения, однако ради зрителя он преодолевал все трудности, вставал на ноги после самых тяжелых травм и возвращался на сцену.