Алла Пугачёва отказывается исполнять свой материнский долг – соцсети

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Максиму Галкину пришлось взять на себя заботу о близнецах Лизе и Гарри, пока его неработающая пожилая супруга занимается непонятно чем.

Алла Пугачёва, приостановившая на время карьеру, впервые за долгий период появилась на свет вместе с мужем и детьми на специальном показе комедийного мультфильма «Пришельцы в доме». Максим Галкин, подаривший голоса сразу трём персонажам, рассказал, что поход в кинотеатр отлично подойдёт для семейного досуга. Однако дети звёздной пары были не особо довольны выходом в свет. Пользователи соцсетей заметили, что Лизе и Гарри было не комфортно под прицелом множества камер и в окружении журналистов.

Поклонники Аллы Пугачёвой заметили, что она совершенно не проявляет внимание к 5-летней Лизе, хотя та всем своим видом показывает, что нуждается сейчас в поддержке. В глазах фанатов неработающая Примадонна, отказавшаяся исполнять свой материнский долг и повесившая заботу о детях на мужа и многочисленных нянек, фотографируется с дочерью только «под заказ». Пользователи заметили, что Алла Пугачёва редко появляется на семейных снимках и видеозаписях, публикуемые Максимом Галкиным практически каждый день. «Где любовь, общение?» - поинтересовались у примадонны подписчики из-за того, как холодно та относится к дочери. Максим Галкин напротив оказался отличным родителем. Он всё время поддерживающе обнимал сына Гарри и помогал ему достойно держаться под натиском журналистов.