«Фанатки одолели»: Жених Лебедев может «профукать» свою Лёлю Бузову

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У Ольги и Дениса похоже все очень серьезно, вот только теперь у Лебедева куча назойливых поклонниц и каждая хочет «захапать себе кусочек» красивого мужчины. Денис очень боится, что подумает Лёля, скорее всего, она не простит такой шутки парня.

Только и успели фанаты Ольги Бузовой «прознать», кто стал по победителем проекта «Замуж за Бузову», как Денис Лебедев начинает делать следующие выпады, намекая, что они уже вместе с Бузовой.

В Instagram уже успело «просочиться» весьма неоднозначное видео, где одна из поклонниц Дениса решила снять с ним stories:

«Девочки завидуйте, самый лучший жених!» - говорит поклонница.

«Это видео?» - спрашивает Денис.

«Бузова завидуй!» - продолжает провоцировать девушка.

«Нет, Лёля, это шутка!» - уверяет растерянный Лебедев.

Поклонники Ольги уверены, что Бузова не сможет простить такую шутку, ведь она очень ревнивая особа, даже по отношению к фанаткам, которые одолели ее избранника. В комментариях к видео одна из поклонниц написала Лебедеву в директ о том, что он поступил очень некрасиво и, скорее всего, это «сыграет против него». Парень не растерялся и сухо ответил «спасибо». Все это может говорить о том, что он действительно чувствует за собой «косяк» и сейчас ему нужно молниеносно ретироваться.

Стоит напомнить, что Денис Лебедев заработал славу «героя» на проекте «Замуж за Бузову» - он стал единственным участником, который смог расположить к себе до конца Бузову. Его «козырями» стала мужественность, честность, открытость и обаяние. Сыровар ведет себя очень достойно, не распыляясь, чем и подкупает телезрительниц. Но обрушившаяся слава может сыграть с парнем злую шутку и оттолкнуть Лёлю.

Поклонники Дениса и Ольги не на шутку обеспокоены, что фанатки одолели своим вниманием красивого мужчину и он может в любой момент «профукать» свою Лёлю Бузову.