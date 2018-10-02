Вчера, 23:03

Жаркая оргия раскрыла отношения пары и уличила Тимоти Шаламета в связи с Лили-Роуз Депп.

Пара появилась случайно перед объективами камер. Их успели окрестить «новой молодой любящей парой». Тимоти Шаламету, 22 года, и Лили-Роуз Депп, 19 лет. Согласно изданию «Us Weekly» «они шли по улице, и он остановил ее и приблизил», сказал очевидец, утверждая, что это произошло в 10 утра.

«Они начали целоваться некоторое время, более минуты», - говорит мужчина.

И это не единственный раз, когда шпион поймал звезду. В тот же день, в Instagram @tchalametttt опубликовали фото Тимоти, обнявшего Лили-Роуз или, по крайней мере похожую девушку. Лили-Роуз видели с Тимоти в кафе «Mud» в Нью-Йорке, показывала пара кокетливую атмосферу. Они также были изображены прогуливающимися по Центральному парке города в другом посте за 30 сентября.

19-летняя дочь Джонни Деппа целовалась с известным актером и теперь не торопится признаться в этом. Если слухи верны, это не первый раз, когда Тимоти встречается с дочерью иконы кино Деппа. Его последние публичные отношения датируются 2013 годом с его старшеклассницей Лурдес Леон (21 год), чья мама – Мадонна.

Между тем, последним романтическим партнером Лили-Роуз был модель Эш Стеймест, с которым она, как сообщается, рассталась в апреле, согласно Just Jared. В то время как это, кажется, дает зеленый свет для отношений между Тимоти и Лили-Роуз, которые только что завершили съемку своего оригинального фильма Netflix The King.