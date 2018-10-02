Pharaoh рассказал «вДудь» о своих отношениях

Вчера, 22:14

Во вторник, 2 октября на официальном YouTube канале «вДудь» появилось новое интервью, героем которого стал известный рэпер Pharaoh.

Ранее Дудь уже общался с Глебом Голубиным, однако, это было два года назад, еще до появления шоу «вДудь». В новом же выпуске Pharaoh рассказал о своих отношениях.

Началось интервью с простого вопроса, что же успело произойти в жизни рэпера с момента его последней встречи с Дудем. Глеб ответил, что ничего особо не произошло. Далее рэпер рассказал, что по началу карьеры его сильно напрягала известность и даже критика в его сторону. Также в интервью Глеб поведал, что уже в течении четырех лет не общается с отцом, а также порвал отношения с Алесей Кафельниковой, которую очень любил.

Артист рассказал, что с Алесей они встречались более года, а на момент расставания у девушки была сильная депрессия, из-за чего она употребляла наркотика и конфликтовала с близкими.

Напомним, что ранее рэпер Фараон жаловался на домогательства, а также он рассказал о выступлении на Дне Рождения Смолова и дружбе с футболистами.