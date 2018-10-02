Вчера, 22:24

Ненависть и противостояние может разразиться между Дмитрием и Анфисой, если экс-муж Жанны Фриске припомнит пышногрудой звезде конфликт 5-летней давности.

Анфиса Чехова ведет активную жизнь звезды. Систематично путешествует, фотографируется, ведет Инстаграм и воспитывает сына. Кажется, что в ее жизни все хорошо и даже приторно идеально. Однако Анфиса, время от времени, попадает в эпицентры скандалов и сплетен. Одним из ярких потрясений для фанатов звезды стала ситуация с Жанной Фриске, при ее жизни. Один из поклонников солистки группы «Блестящие» поглумился над Чеховой, тонко написав об этом звезде.

«А Фриске то красивее. Ну если с...ки не считать», - написал доброжелательный мужчина.

Судя по таким признаниям, Анфиса держала зуб на Фриске, что и спровоцировало очередной конфуз. В этот раз пышногрудая звезда решила свести счеты с возлюбленным Жанны Дмитрием Шепелевым. Анфиса Чехова 5 лет назад на вречении «Муз-ТВ» позволила себе затронуть вопрос о женитьбе звездной пары, на что получила четкий ответ: «Когда у вас будет, тогда и у нас».

В итоге Чеховой пришлось краснеть за то, что у нее аналогично растет сын, а вот отношения с его отцом Гурамом Баблишвили никак не были зарегистрированы. Поскольку медиумы говорят, что дух Жанны Фриске очень активен и ищет встреч с людьми, то вполне реально, что Анфисе Чеховой может грозить опасность из-за вопроса Шепелеву о Фриске. Если это действительно так, то пышногрудой телеведущей стоит быть более внимательной, говорят спиритологи. Однако угроза для Анфисы может появиться и со стороны Дмитрия Шепелева, который может припомнить этот случай и спровоцировать, например, скандал с именем Чеховой. Состоится ли месть Анфисе за длинный язык, возможно, увидим со временем.