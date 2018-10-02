Фанатов обеспокоили синяки на теле Риты Дакоты

Вчера, 21:36

Сейчас певица вместе со своей дочкой находится на отдыхе в Греции, откуда и выкладывает фото на свою официальную страницу в Instagram.

Одно из фото оказалось особо примечательным, ведь на нем видны синяки на теле Риты Дакоты, которые сильно обеспокили ее фанатов.

Некоторые подписчики задали вопрос знаменитости о происхождении этих следов. Ответ не застваил себя долго ждать.

Оказывается, что дочь Риты Дакоты только недавно начала ходить, в чем ей и пытается помочь мать. Именно во время поддержки дочь и оставляет случайные царапины и синяки на теле Дакоты.

Также напомним, что после развода многие фанаты Риты Дакоты заметили то, как певица похудела, а также Дакоты призналась в своем старении, сказав, что у нее появились морщины.