«Эрнст, Малахов, Галкин»: Влиятельный бомонд попал в «список геев» соцсетей

Вчера, 21:25

Нетрадиционная ориентация обсуждается россиянами с подачи хейтеров с США, пороча традиционную культуру отношений мужчины и женщины в России.

Обсуждение звезд занимает большую часть времени у людей. Неважно в принципе это Европа, Россия или США. Жажда обсудить чью-то не идеальную жизнь появилось с приходом 90-х, когда якобы опустилась «железная занавесь». Вместе с тем, политические изменения в стране ознаменовались и влиянием на людей, культуру и быт. Вопрос интима, секса стал интересным и открытым для миллионов людей. Такой подход запада к таинству отношений мужчин и женщин и на сегодняшний день портит понимание молодежи процесса любви, состояния влюбленности и взаимосвязи. Наличие нетрадиционной ориентации в США и Европе провоцирует обсуждение этого феномена в РФ.

Хейтеры из США специально порочат культуру отношений мужчины и женщины в России. Людям предоставляются разные мнения, ситуации и намеки, которые могут восприниматься, как правда. Повлиять массово на аудиторию возможно непосредственно через кумиров. В России влиятельными и знаменитыми считают гендиректора Первого канала Константина Эрнста, телеведущего Андрея Малахова и даже мужа Аллы Борисовны Пугачевой Максима Галкина. Всем этим известным мужчинам не могут приписать роман с белокурой грудастой моделью, а взамен буквально «шьют» связь друг с другом. Такие сообщения появляются в Сети именно с подачи проплаченных киберпреступников, которые сочиняют басни про русских мужчин. Такой ход делают для того, чтобы унизить, уличить в непристойности и понизить авторитет. Однако россияне реально понимают что это выдумки и защищают не верят, что влиятельный бомонд попал в «список геев» соцсетей.

«На мой взгляд, Малахов хороший телеведущий. Остальное не интересует», «Фактов не представлено», «Эрнст? Дождь? Малахов? Что это за наборы букв? Для вас это что-то значит? Вы хотите поговорить об этом?», «Интриги, скандалы, расследования...», «Прямо Америку открыл. Жду сообщений, что Зверев тоже», «Только потому, что Эрнст медийное лицо - лицо Первого канала, т.е. его жизнь, в том числе и личная, принадлежит не только ему... Вспомните Путина, который развелся - сколько всяческих пересудов было... А все почему? Потому, что у всех на глазах», - написали россияне.

Поэтому прочитывая очередную информацию в Сети, психологи рекомендуют критично относится к написанному и не принимать на веру информацию без фактов и доводов.