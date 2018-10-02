Карина Мишулина потеряла работу в театре из-за телевизионного шоу

Вчера, 20:42

Актриса принимала участие в ток-шоу Малахова и Борисова, где пыталась оправдать своего отца и очистить его имя.

После передачи на Мишулину упало множество обвиненияв том, что участие в ток-шоу она принимала лишь ради денег. Однако Карина Мишулина попыталась опровергнуть эти заявления, сказав, что на подобных шоу платят очень маленькие деньги, а она лишь преследовала цель отстоять имя своего отца, Спартака Мишулина. Также она подчеркнула, что если бы ее действительно интересовали лишь деньги и известность, то Карина Мишулина бы стала постоянным гостем в ток-шоу.

Из-за данного телевизионного шоу Карина Мишулина даже потеряла работу в театре. Театр сатиры, в котором актриса работала очень долгое время просто разорвал с ней контракт. Мишулина говорит, что это стало новым этапом в ее жизни.

Напомним, что на передаче Карина Мишулина заявила, что готова пойти на эксгумацию тела своего отца, а также она назвала имя человека, который заказал травлю их семьи.