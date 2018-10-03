«Гей под прикрытием»: Правда об Олеге Меньшикове всплыла на поверхность - соцсети

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В российской творческой среде происходит глобальная переоценка ценностей, стремительно начавшаяся, пожалуй, после скандального саморазоблачения Филиппа Киркорова и Николая Баскова. Соцсети взрываются своими комментариями и разоблачениями.

Теперь поклонники мужской части отечественного шоу-бизнеса и кинематографа не перестают удивляться потоку информации о настоящей сексуальной ориентации своих кумиров. Вот и правда об Олеге Меньшикове всплыла на поверхность. Обаятельный Костик из «Покровских ворот» оказался «геем под прикрытием». Миф о талантливом актере, буквально ворвавшемся в первые ряды отечественного актерского бомонда, как о «дамском угоднике», рассыпается быстрее карточного домика. Начало положила Ирина Алферова, которая еще в советское время, после выхода фильма, который сделал Меньшикова знаменитым, недвусмысленно заявила, что она с грустью наблюдает, как ряды актеров пополняют люди с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Внимательные читатели специализированного кинематографического издания, вмиг почувствовали неладное.

Меньшиков, когда «проснулся знаменитым» после шедевра Михаила Казакова, начал тщательно выстраивать свой имидж, основанный на любви к женскому полу. Неоднократно в прессе стали упоминаться его романы с сокурсницей по «Щепке» Вике Сорокиной, цирковой артисткой Людмилой Колесниковой, драматической актрисой Маргаритой Шубиной.

Апофеозом легенды стала женитьба Меньшикова на Анастасии Черновой. Хотя уже тогда, поклонники рассматривая совместные фотографии семейной пары, замечали странное выражение лица Меньшикова. Масла в огонь подлили одноклассники Олега, которые вспомнили, как он, когда его посадили за одну парту с девочкой, решительно разделил пространство чертой, чтобы не касаться одноклассницы. За странными отношениями Меньшикова и молодого актера Никиты Татаренкова вначале наблюдали с удивлением, а потом последняя пелена спала с глаз даже самых преданных поклонниц Олега.

Итак, рушатся легенды, кумиры женщин оказываются совсем не такими, какими были в их воображении.