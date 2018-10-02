«Живет на все 100%»: Душа Кобзона может жить в Алексее Панине – спиритолог

Вчера, 20:30

Прощание с Иосифом Давыдовичем стало для Панина испытанием, поскольку в нем может жить дух умершего мафиози, утверждает эксперт.

Смерть Иосифа Кобзона стала для многих поклонником ударом. Звезды шоу-бизнеса до сих пор не могут, спустя месяц, смирится с уходом своего кумира. Более того, по сей день продолжаются споры и обсуждения дня похорон великого артиста, уход которого ознаменовался окончанием эпохи для культуры. По крайней мере, так утверждают критики. Известный спиритолог смог связаться с душой умершего Иосифа Кобзона. Судя по состоянию контакта с умершим артистом медиум предположил, что дух не в мире душ, а на Земле. Согласно мнению эксперта такое возможно, если у человека есть незавершенные дела в мире живых. Переход не состоялся и душа Кобзона во время прощания нашла себе тело с менее сильной душой. Этим телом стал Алексей Панин.

Примечательно, что эпатажный актер по-особому попрощался с Кобзоном и даже имел тактильный контакт с его телом. Именно в этот момент душа Кобзона и совершила захват его облика. Так утверждает спиритолог, основываясь на своей информации, полученной во время сеанса. Более того, душа Кобзона может жить в Алексее Панине, и судя по всему Кобзон живет на все 100%. Оказалось, что загулы и попойки актера вновь начались. Более того, живет на полную катушку душа Кобзона и в плане отношений. Гомосексуализм неоднократно приписывали как Панину, так и Иосифу Давыдовичу.

«Любимый, Великий, Лучший!#ИосифКобзон #АлексейПанин #Панин #Кобзон», - писал Панин.

В свете последних событий, Алексея замечают в компании Александра Головина, с которым они устраивают гулянки и дебош. Если ситуация подтвердится с переходом души Кобзона, то Панин в реальной опасности, говорит экстрасенс.

Если не будут приняты меры по разрыву связи с Кобзоном, мстительный дух может руками Панина воплощать задуманное: мстить врагам, влюблять тех, кого хотелось бы, и жить на все 100%. В числе пострадавших может оказаться Алла Пугачева с которой у Кобзона был конфликт в последние годы перед смертью, и даже Нелли.

Вдова Кобзона может найти родственную душу в молодом фаворите Алексее Панине, предупреждает спиритолог. Поэтому Панину советуют пройти ритуал изгнания и больше не совершать подобных ошибок на похоронах.