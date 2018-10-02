«Зажралась!﻿»: Поклонники готовы отвернуться от Бузовой из-за ее махинаций с магазинами одежды

Вчера, 18:49

Ольга выдавала дешевые китайские вещи за собственный бренд, по словам пострадавшей, чтобы нажиться и заработать побольше денег на своих фанатах.

Многие поклонники беззаветно верили в свою любимицу Ольгу Бузову и желали ей счастья. При этом они действительно думали, что в собственном шоу она желает найти свою любовь и хочет для своих любимых «телебузиков», то есть поклонников, только добра.

Однако, все это продолжалось до определенного момента. Сначала произошла неприятная история с «бузмобилем», в которой пострадали и потеряли деньги множество людей, поверивших Ольге. А теперь, по словам пострадавшей фанатки из Якутска, телеведущая открыла в ее достаточно провинциальном городе свой фирменный магазин и многие покупатели обнаружили на его полках обыкновенные, так сказать «китайские» вещи, которые можно найти даже на рынке, а Ольга в свою очередь выдавала их за собственный бренд, что несомненно унизило ее фанатов и пошатнуло их доверие к ней.

Они посчитали, что Бузова уже ни во что их не ставит и считает недалекими людьми, раз так поступает. Поклонники почти готовы отвернуться от кумира из-за ее махинаций с магазинами одежды и громко выражают свое недовольство в комментариях в социальных сетях. Возможно, именно поэтому на данный момент аккаунт певицы закрыт от любопытных глаз и она пытается скрыться от яростного недовольства фанатов в свой адрес.

«Олька пусть отлетает! Зажралась!», «Это же какой тварью надо быть», «Гоу дизлайкать Бузову за ложь, подержим тех кто попался на обман», «Теперь я ее даже человеком не считаю», «А мы ей верили, мерзкая», «Ля Ольга плохо поступила. Ребят просто заваливаем инсту Бузовой», «Стыдно за нее», - негодуют бывшие поклонники творчества Ольги.

Возможно, после этой очередной неприятной ситуации Бузова перестанет наживаться на собственных подписчиках и задумается о будущем кредите доверия, ведь если все фанаты от нее откажутся, она потеряет все, к чему так долго шла, а люди с легкостью найдут себе нового кумира, который будет ценить их доверие.