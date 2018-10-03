«Не верьте сумасшедшим»: Лариса Гузеева жестко отреагировала на романы с пожилыми

Сегодня, 04:40

Телеведущая уверена, что в пожилом возрасте половая дисфункция у мужчины мешает завести отношения.

В очередном выпуске шоу «Давай поженимся!» одна из ведущих Лариса Гузеева жестко отреагировала на информацию о том, что романы между пожилыми людьми возможны, да еще и на сексуальной основе. Она уверена, что те, кто утверждают, что и в 80 лет еще «ого-го» просто-напросто преувеличивают свои достоинства и пытаются привлечь внимание.

«Вы не верьте сумасшедшим, которые кочуют из одного ток-шоу в другое и в 80 лет рассказывают, что у они еще ого-го, и сп*рму показывают, на весь мир позорятся. Да какое-там в 80! Больше! Что вы им верите! Дети адаптированные, рожают суррогатные матери», - раскритиковала «половых гигантов за 60» Гузеева.

Это было сказано на программе с участием 55-летней женщины, которая выразила желание найти мужчину старше 60-ти лет. Однако, телеведущие не разделили ее порыв и посоветовали найти жениха хотя бы своего возраста, так как ее запросы он, как минимум, удовлетворить не сможет, что и подтвердила своими словами Лариса.

Действительно, половая дисфункция наблюдается у мужчин старше не то, чтобы 60, но и 40 лет. Такие показатели сильно зависят от образа жизни мужчины и общего здоровья его организма. Женщинам в этом смысле гораздо проще, так как им необходимо лишь наличие желания к половому контакту, в то время, как мужчины вынуждены каким-то образом сохранять свой половой орган, так сказать, в тонусе. Впрочем, существует множество способов, чтобы предотвратить неловкие моменты перед и во время полового акта в пожилом возрасте, такие как виа-гра и другие препараты, поддерживающие гормональный фон мужчины.